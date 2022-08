Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados 30.05.2022 O deputado federal Eduardo Bolsonaro

A campanha do candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira uma ação contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e os donos de 67 perfis de redes sociais por propaganda antecipada e irregular.

A equipe jurídica de Lula questiona a disseminação de fotografias de um outdoor fixado em um edifício de Porto Alegre. Na peça publicitária, há a referência indireta a "dois lados" que estariam disputando as eleições e o futuro do país. Um lado, representado pela bandeira do Brasil, defenderia a "vida", "o agro" e a "liberdade", entre outros valores; enquanto o outro, representado pela bandeira do comunismo, apoiaria o "narcotráfico" e "bandido solto", entre outras bandeiras.

Ao pedir a derrubada de publicações nas redes sociais, os advogados de Lula argumentaram que a intenção de apoiadores de Jair Bolsonaro ao compartilhar o conteúdo foi propagar uma peça "sabidamente inverídica" contra o candidato do PT.

Segundo a coligação, "pela leitura do painel e pelo contexto atual do país, resta claro que se trata de propaganda negativa – e de desinformação - face aos partidos de esquerda do país, notadamente os que compõem a Coligação Brasil da Esperança, ora Representante".



