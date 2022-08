Reprodução/Flickr Ministro Alexandre de Moraes

Nesta quarta-feira (17), a Procuradoria-Geral da República solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que o recurso que pede o arquivamento do inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro (PL) vazou informações sigilosas de uma apuração da Polícia Federal ainda não concluída seja colocado em julgamento para o plenário.



“Ao tempo em que reitera as razões das anteriores manifestações ministeriais quanto ao arquivamento deste inquérito e de seus incidentes procedimentais, e considerando que, na data de 01 de agosto de 2022, já apresentou parecer ministerial sobre o agravo regimental interposto pela AGU em 06 de maio de 2022, requer seja o referido recurso submetido ao órgão colegiado do Pretório Excelso", diz a manifestação assinada pela vice-procuradora-geral Lindôra Araújo.

Em agosto do ano passado, o chefe do executivo federal publicou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da PF que investiga possível ataque ao sistema interno do TSE em 2018, no qual o tribunal já informou que não teve nenhum risco às eleições.

Segundo a lei, todos os servidores públicos possuem a obrigação de proteger informações sigilosas. A Polícia Federal afirmou em relatório que o presidente da República cometeu crime ao divulgar os documentos. No entanto, optou por não indiciá-lo.

A PGR já solicitou por duas vezes que o inquérito que acusa Bolsonaro seja arquivado. Porém, o ministro Alexandre de Moraes recusou o pedido de arquivamento.

