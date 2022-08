Abdias Pinheiro/SECOM/TSE Ministro Alexandre de Moraes em reunião com os presidentes dos TREs

Em seu primeiro ato como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , o ministro Alexandre de Moraes se reuniu, na manhã desta quarta-feira, com os representantes dos 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) do país. No encontro, o ministro pediu "união" da Justiça Eleitoral para a realização das eleições com paz, segurança e transparência.



Moraes tomou posse nesta terça-feira, em uma solenidade que reuniu autoridades de todos os poderes da República, inclusive o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu principal adversário político, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na fala aos desembargadores, Moraes ressaltou a importância da adoção de medidas preventivas e de forma padronizada por parte da Justiça Eleitoral antes e, principalmente, no dia da eleição, antecipando alguns procedimentos.

A importância do firme combate à desinformação, da articulação com as instâncias locais de segurança, do treinamento das mesárias e dos mesários, e as mudanças na divulgação dos Boletins de Urna (BU) também foram debatidos durante a reunião.

"Estamos absolutamente de portas abertas para todas e todos. O TSE sozinho não faz nada. O TSE atua junto com os Tribunais Regionais Eleitorais e com todos os juízes eleitorais", disse Moraes.

Na reunião, as desembargadoras e os desembargadores apresentaram um breve panorama das principais ações em andamento para a realização das eleições em cada local, com foco nos temas segurança, mesários e combate à desinformação.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa do TSE, os presidentes dos TREs parabenizaram Moraes pelo firme discurso em defesa da democracia e das urnas eletrônicas realizado na cerimônia de posse.



Durante a solenidade, o novo presidente da Corte falou em defesa do sistema de apuração "rápido e ágil" das eleições por urnas eletrônicas, sublinhando que o Brasil "é a única democracia do mundo que apura e divulga" o resultado no mesmo dia da votação.

