Reprodução/Youtube Bolsonaro começa primeira semana oficial de campanha no Sudeste

O presidente e candidato, Jair Bolsonaro (PL), vai concentrar a maior parte da primeira semana de compromissos oficiais da campanha eleitoral na Região Sudeste. Já nesta terça-feira (16), Bolsonaro estará em Juiz de Fora (MG), palco da facada sofrida na campanha de 2018. O candidato vai participar de um comício na cidade.

Além de Minas Gerais, Bolsonaro tem compromissos previstos para São Paulo e Rio de Janeiro nos próximos dias. Entre os eventos estão as famosas motociatas. Em São José dos Campos (SP), na quinta-feira (18) ao lado de Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São, o presidente vai participar de uma delas.

Além de hoje, Bolsonaro deve estar novamente a Minas Gerais na sexta-feira (19) para inaugurar o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6).

No sábado (20), o candidato do PL vai a Resende, no Rio de Janeiro, para cerimônia na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras).

A cúpula de Bolsonaro avalia que o desempenho dele que mais preocupa é em Minas Gerais. No Estado, o presidente não conta com o apoio oficial do atual governador Romeu Zema (Novo), que lidera as pesquisas de intenção de voto.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o PL busca usar os aliados para garantir votos, porém, a sigla não tem total controle da escolha dos compromissos. Muitos são alocados na agenda por ordem pessoal do presidente e de aliados mais próximos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.