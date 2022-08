Reprodução/Flickr Alexandre de Moraes

O ministro da Justiça do Brasil Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta terça-feira 16, no plenário da Corte em Brasília. No mandato que será de cerca de 2 anos, Moraes será responsável por conduzir as eleições de outubro.

A cerimônia, que inicia às 19h, deve reunir Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os dois candidatos mais bem colocados na corrida eleitoral até aqui, em uma das eleições mais polarizadas dos últimos anos. Michel Temer (MDB) e Dilma Rousseff (PT) também estarão presentes na posse.

O magistrado de 53 anos informou, em discursos recentes, que sua gestão írá combater as milícias digitais e propagadores de notícias falsas. Além da presidência do TSE, Moraes relata inquéritos no STF (Superior Tribunal Federal) que apuram justamente a atuação destas milícias e seus propagadores.

Ricardo Lewandowski será o vice, mas ficará por menos tempo: o ministro se aposenta em maio de 2023, quando completa 75 anos.

