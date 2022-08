Reprodução/Youtube Ciro Gomes (PDT) no Roda Viva

O pedetista Ciro Gomes afirmou, nesta segunda-feira (15), que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) tem um "delírio golpista" na cabeça, e que a democracia no país é uma "abstração marciana".

A resposta foi dada durante o Roda Viva, após o ex-governador do Ceará ser questionado se vê, hoje, que a democracia no Brasil está em risco por conta do atual cenário político.

"Eu vejo, mas é muito menos pelo Bolsonaro, que tem um delírio golpista na cabeça dele, mas mais pelo fracasso da democracia pra vida do povo, isso que eu quero ponderar às pessoas", afirmou Ciro Gomes.

"A democracia brasileira, hoje, é uma abstração absolutamente marciana para a esmagadora maioria do povo brasileiro que está vivendo o pão que o diabo amassou", completou o candidato do PDT nas eleições presidenciais.

Em seguida, Ciro chamou Lula de "corrupto, demagogo e populista", mas afirmou que o ex-presidente da República é "do campo da democracia".

Relação com militares

A pauta da relação com os militares em caso de eleição também foi levantada para Ciro. De acordo com o ex-govrenador, ele vai promover mudanças nas Forças Armadas, principalmente no que diz respeito aos militares que ainda estão ativos.

"O nome disso é hierarquia e disciplina, eu assumirei o comando em chefe das forças armadas, e começo com questões normativas e algumas de maior profundidade. Normativa: militar da ativa não participará mais de cargo comissionado político. Todos estarão proibidos porque haverá uma norma nos primeiros dias do meu governo", afirmou.

"Eu vou fazer um esforço imenso de restaurar os critérios de promoção. Quando eu vejo um general como o Passuello chegar ao generalato, alguma coisa profundamente está errada, e quem promoveu foi o PT", completou o pedetista.



Posse e porte de armas

Em relação às leis que regularizam e flexibilizam o porte de armas, Ciro destacou que vai dar aos policiais a exclusividade de andarem armados nas ruas do país. Segundo ele, o único lugar onde civis poderão portar armas será na área rural, mas somente dentro das residências.



"Arma na rua vai ser só exclusividade da polícia. Na área rural, dentro do domicílio, considero razoável porque ali não tem um 190 pra você ligar, então o exercício autodefesa, infelizmente, é um imperativo do das populações isoladas em um bairro rural e eu fui convencido disso. Mas na rua, no ambiente urbano, arma só agente da lei", afirmou.

