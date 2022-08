Foto: Leticia Martins - 15/08/2022 Lula na USP

Um dia antes de começar oficialmente os dias de campanhas eleitorais, o candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva , disse que Jair Bolsonaro (PL) "não gosta de estudante" e que "ninguém quer receber o presidente da República aqui". O petista ainda pediu para que os jovens votem em outubro.

"Por exemplo, o Bolsonaro poderia vir aqui fazer um debate nas eleições. Ele não vem porque não gosta de estudante", disse Lula no início de seu discurso.

O ex-presidente também criticou a legislação eleitoral. Segundo ele, todos podem falar sobre as eleições, menos ele.

"Estamos a 48 dias das eleições mais importantes desse país. É engraçado porque você liga a televisão de manhã, só se fala em eleição, liga o rádio, só se fala em eleição, você lê o jornal só tem coisa de eleição… e eu não posso falar de eleição. É o fim da picada", declarou o ex-presidente.

E acrescentou: "A lei foi feita para garantir, me desculpe, a manutenção de quem já tem mandato".

Lula pediu incessantemente para que os estudantes votem nas eleições de outubro. Apesar de ainda não poder pedir votos diretamente para ele, o petista pediu para os universitários não desistirem da política e que, se ele voltar ao Planalto, mudanças acontecerão.

"Está na nossa mão em 2022 a responsabilidade de a gente dizer que país a gente quer", declarou. “Se a gente se omitir, dizer que não gosta de política, o Brasil que pode emergir do processo eleitoral pode ser pior do que temos hoje".

Durante o discurso ele também pediu a saída de Bolsonaro do governo.

"Nós não temos o direito de ficar quietos com a destruição em massa que está acontecendo nesse país. Temos que gritar e protestar, e no dia 2 de outubro votar e tirar quem está aí", disse Lula.

O público, já apoiador do Lula, gritou "Fora Bolsonaro" por diversas vezes. Além disso, também vaiaram o ex-governador Márcio França (PSB) , nas duas vezes em que nome do político foi citado.

Foto: Leticia Martins - 15/08/2022 Público de estudantes universitários aguardando o discurso de Lula

França é candidato ao Senado na chapa com o petista Fernando Haddad. Ambos estavam presentes no evento. Quem preferiu não comparecer na USP foi o candidato a vice-presidente de Lula, Geraldo Alckmin.

Após as vaias do público para Márcio França, alguns estudantes disseram: "Ia ser pior se fosse o Alckmin" e "Ainda bem que o Alckmin não veio, ia ser mais vaiado ainda".

Foto: Leticia Martins - 15/08/2022 Público assistindo ao discurso de Lula na USP

O evento foi organizado por alunos da universidade e reuniu alguns milhares de pessoas no campus da USP Leste, em um movimento organizado pelas professoras Marilena Chauí e Ermínia Maricato.

