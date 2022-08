Reprodução/Instagram Tebet alfinetou Bolsonaro e Lula

Nesta segunda-feira (15), em conversa com jornalistas após o Encontro com Líderes do Varejo do IDV (Instituto para o Desenvolvimento do Varejo), em São Paulo, Simone Tebet (MDB) alfinetou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).



“O Brasil só vai se reencontrar e resolver os seus reais problemas se houver a paz, pacificação e união das famílias e união do Brasil. E isso nós não teremos a partir de Janeiro do ano que vem com os 2 candidatos que pontuam porque eles dependem um do outro”, comentou.

Na opinião da emedebista, os dois primeiros colocados nas pesquisas eleitorais criam “inimigos imaginários”, mas não apresentam propostas para solucionar os “problemas reais” do Brasil.

“[Lula e Bolsonaro] se alimentam um do radicalismo do outro para poder continuar pontuando nas pesquisas. Isso só levaria um 2º turno para ter em 31 de dezembro de 2026”, destacou. Na visão dela, a polarização continuará pelos próximos anos, caso um deles seja vitorioso.

Por fim, ela afirmou que conseguirá chegar ao segundo turno, apesar de ter apenas 2% das intenções de voto, segundo a última pesquisa da FSB Comunicação.

“Eu tenho certeza que a população brasileira no momento certo que agora no momento da eleição vai tendo consciência disso vai levar o centro democrático o segundo turno e estando no segundo turno”, concluiu.

