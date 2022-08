Gabriel de Paiva - 24.07.2022 e Jarbas Oliveira - 30.07.2022 Bolsonaro e Lula em eventos com apoiadores

Após desistência do deputado federal André Janones (Avante), Lula avança 4 pontos percentuais no primeiro turno e chega a 45% das intenções de votos. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro (PL) se manteve estável com 34% das intenções de votos. Com isso, a diferença entre os dois, hoje, está em 11 pontos percentuais . Os dados foram divulgado pela última pesquisa realizada pelo banco BTG Pactual.

Janones, que até então tinha 2% dasintenções de voto, atraíu eleitores indecisos ou que pensavam em anular seus votos, pode ter impulsionado a vantangem do ex-presidente contra sue adversário, após divulgação de sua desistência e apoio ao petista.

Logo na sequência surgem os candidatos Ciro Gomes (PDT), que pontuou 8% das intenções de votos e atrás dele está a candidata Simone Tebet (MDB), com 2% das intenções.

Os candidatos Pablo Marçal (Pros), José Maria Eymael (DC), Felipe D’Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP) e Roberto Jefferson (PTB) não atingiram a pontuação mínima.

A pesquisa também registrou o percentual de eleitores indecisos, que somam 2% do total. Enquanto isso, os que alegaram vota em branco e nulo são de 1%. Os que afirmaram não votar em nenhum dos candidatos, 5%.





Cenário para o 2º TURNO

Caso a Eleição tenha um 2º turno entre Lula e Bolsonaro, venceria o candidato petista com 53% dos votos, deixando Bolsonaro para trás com 38%.

Se a disputa for entre Lula e Ciro, venceria Lula com 50%, deixando Ciro com 29%. Se a disputa for entre o ex-presidente e Simone Tebet, o resultado seria de 54% para Lula, enquanto Tebet estaria derrotada com 26%.

Em um cenário hipotético de Bolsonaro disputar 2º turno contra Ciro, o candidato do PDT levaria a melhor na disputa com 47% dos votos contra 39% do atual presidente.

Caso a disputa seja entre Bolsonaro e Tebet, a pesquisa mostra que haveria um empate técnico entre os candidatos com 42% dos votos para Bolsonaro contra 40% de Tebet.

Avaliação do Governo Bolsonaro

Avaliação dos eleitores sobre a atuação do governo federal interrompe uma sequência de melhoras apresentada anteriormente por Jair Bolsonaro e estabiliza a 'pontuação' do governo nas eleições.

Cerca de 38% dos entrevistados afirmaram aprovar a administração de Jair Bolsonaro no Governo Federal contra 55% que desaprovam o atual governo.

"Após recuperar parte da imagem na esteira da redução da inflação e da aprovação do pacote de benefícios sociais, governo deixa de receber novos apoios. Bolsonaro tem 33% de ótimo/bom e 34% de intenção de voto. Para voltar a crescer na corrida eleitoral, precisará convencer os 21% que consideram sua gestão regular", afirma Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa.

A pesquisa foi feita com 2.000 pessoas entrevistadas entre os dias 12 e 14 de agosto de 2022. Código de registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) - BR-00603/2022.



Com margem de erro é de 2 pontos percentuais para um intervalo de confiança de 95%. O valor total do levantamento foi de R$ 128.957,83 viabilizado pelo banco BTG Pactual.

