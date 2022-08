Reprodução/Getty Images A capital da Inglaterra foi atingida por grandes inundações no ano passado

Nesta semana, em meio à seca provocada pela onda de calor na Europa, a população de Londres se prepara para enfrentar tempestades e até mesmo o risco de inundações nesta semana.

O solo seco da cidade não consegue absorver a água das chuvas tão rapidamente. Com isso, quando a chuva chega, a cidade tem muito mais probabilidades de enfrentar problemas. Essa mesma situação aconteceu na seca do ano passado.

Especialistas alertaram que os sistemas de drenagem da cidade podem não ser capazes de enfrentar as águas, principalmente se as chuvas já começarem fortes - já que a água provavelmente correria para fora da terra que secou com o calor.

O Gabinete do Met emitiu um alerta amarelo para trovoadas em quase todo o país. O Presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, afirmou que está preocupado.

"Aprendemos muito com o ano passado, em Julho, quando houve inundações repentinas causadas por uma enorme quantidade de chuva - dois meses de chuva - em apenas algumas horas e as empresas de casas e transportes públicos foram inundadas", disse Khan.

"Falando com o Gabinete do Met, a Agência do Ambiente e muitos outros, preocupa-nos que nos próximos dias possamos ver uma enorme quantidade de chuva num curto período de tempo que poderá levar a inundações repentinas", continuou o Presidente da Câmara.

"Escrevi a dezenas de milhares de londrinos que vivem em casas que podem ser afetadas por inundações repentinas. Por favor, entrem em contato com a Floodline, vão ao website da sua autoridade local para ver o que podem fazer para reduzir as hipóteses de suas casas serem inundadas e minimizar as consequências da chuva", concluiu.

O meteorologista da organização Dan Stroud disse que, apesar de serem boas para o tempo seco, as chuvas intensas podem ser mais prejudiciais à cidade que a seca: "(As tempestades) vão ajudar (a seca) um pouco, mas para ser honesto, é quase o tipo errado de chuva", disse.

"Com o solo assado tão seco, é muito difícil para o solo absorver realmente a água muito rapidamente... por isso o que tende a acontecer nestas circunstâncias é que a água escorre e podemos potencialmente ter alguns problemas de escoamento superficial, por isso algumas cheias repentinas", concluiu Stroud.

Com as alterações climáticas gerando episódios cada vez mais frequentes de ondas de calor e massas de ar frio, é provável que a Grã-Bretanha e toda a Europa assistam cada vez mais a ciclos de tempo quente, seca e inundações.

No ano passado, as tempestades causaram danos no valor de milhões de libras, deixaram famílias sem lar e danificaram o sistema de transportes públicos.

