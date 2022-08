Divulgação PT-Ricardo Stuckert/Reprodução-Instagram Gleisi desmentiu Feliciano

Nesta segunda-feira (15), a deputada federal e presidente do PT nacional, Gleisi Hoffmann, desmentiu o colega de parlamento Marcos Feliciano. O pastor afirmou que, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja eleito em outubro, o petista irá trabalhar para fechar as igrejas evangélicas.



“Deputado bolsonarista que usa a fé e a religião pra enganar o povo admite abertamente a fake news de que Lula vai fechar igrejas. Não é só mentira como é crime. TSE precisa agir com essa gente. Lula respeita a crença de cada um e sancionou a lei de liberdade religiosa”, comentou Gleisi em seu perfil no Twitter.

No último domingo (14), o PT compartilhou uma imagem em grupos petistas para desmentir Feliciano. “O bolsonarismo volta a mentir para espalhar o terror entre as pessoas de fé. Lula é cristão. Como presidente, sancionou a liberdade religiosa (em 2003), nunca fechou e nunca fechará igrejas. Ele sabe que um presidente deve respeitar as pessoas”, diz o texto.

Em entrevista para a rádio CBN, Feliciano declarou que a vitória do petista pode representar uma perseguição contra os evangélicos. “Uma perseguição que pode culminar com o fechamento de igrejas. No culto, eu não sou político, sou pastor. Como pastor, tenho que alertar meu rebanho que tem um lobo nos rondando, um lobo que quer tragar as nossas ovelhas. Existem muitas formas de se fechar uma igreja. Não necessariamente vir com fuzis e fecha-la. Governo pode através de criação de leis, de impostos. Nos vimos isso no governo do PT. A esquerda é maestria em criar situações”, declarou.

No entanto, tal afirmação do deputado vai na contramão do que foi o governo PT. Em 2003, o ex-presidente sancionou a lei que garante a liberdade religiosa.

