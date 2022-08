Jam Press/@cheddarandpals O porco de estimação Cheddar saboreando um cheesecake (à esquerda) e ele junto de sua dona Jessica (à direita)

A britânica Jessica, de 22 anos, moradorado de Yorkshire, na Inglaterra , resolveu realizar um sonho um pouco diferente que tinha desde os seis anos, ter um porco de estimação.

A jovem conta que a decisão veio em janeiro, quando seu local de trabalho começou a ser a própria casa. Desde então, Jessica compartilha a vida no interior de Yorkshire com Cheddar nas redes sociais.

“Adoro poder trabalhar em casa e passar tempo com meu porquinho”, diz ela.

No entanto, se engana quem acha que e é barato cuidar de um porco de estimação. Segundo a dona de Cheddar, o animalzinho é tratado como rei e recebe um café da manhã completo, almoço e jantar, como um humano, e claro, com seu lanche favorito sendo bolo de queijo. Os gastos com a alimentação chegam a cerca de R$ 276 por semana, quase R$ 1.200 por mês, destaca.

Segundo a britânica, cuidar de seu porquinho de estimação é 'como ter um filho' e até uma poça de lama foi feita no jardim para porquinho se divertir, e Jessica usa um cobertor para lavá-lo.

Ela diz estar sempre alerta em relção a tudo: "Eu sempre verifico se todos os fios, as coisas, estão no alto e nada que ele possa pegar está acessível", conta.

"Quando chega a hora de dormir, ele se arruma arrastando todos os cobertores e travesseiros para o canto."

"Ele é apenas o animal de estimação amigável que adora pessoas novas e que sempre vai cair no chão para que elas o mimem. Adoro poder trabalhar em casa e passar o tempo com meu porquinho”, conclui.

Por conviver desde filhote com o cachorro de Jessica, Murphy, Cheddar acha que também é um cachorro.

Segundo a dona, ele imita um latido quando está com fome, e anda pela casa livremente roendo um ou outro pedaço de madeira.

Desde que adotou Cheddar, Jessica afirma que até seus pais o tratam como se fosse da família chamando-o de 'porco-neto'.

A jovem ainda diz que nunca mais comerá carne de porco, pois, "Os porcos são realmente incríveis', acrescenta.

