Reprodução/Marcha para Jesus - 13.08.2022 Marcha para Jesus terá a 15ª edição no Rio de Janeiro, com shows no Centro da cidade

Fiéis se reuniram neste sábado (13), no Centro, para participar da Marcha para Jesus , que chega a sua 15ª edição no Rio de Janeiro e completa 30 anos este ano. Milhares de pessoas se concentraram na Avenida Presidente Vargas desde o início da manhã e por volta das 14h40, começaram a caminhar em direção à Praça da Apoteose, onde um palco foi montado para os shows de música gospel.

O trajeto dos evangélicos é acompanhado por seis trios elétricos. O governador do Rio, Cláudio Castro, participa do evento. Entre as atrações confirmadas estão Renascer Praise; Sarah Beatriz; Anderson Freire; Theo Rubia; Lukas Agustinho; Gabriela Gomes; Tom Molinari; Ministério Nova Jerusalém; Apascentar Music; Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul; Midian Lima; Marcus Salles; Ministério Sarando a Terra Ferida; Central 3; Lagoinha Worship e Projeto Vida Nova de Irajá.

A marcha conta com a presença de Jair Bolsonaro, que chegou por volta das 15h. Em entrevista ao jornalista Rica Perrone, no canal do YouTube "Cara a Tapa", na manhã de hoje, o presidente confirmou que iria ao evento.

Reprodução: redes sociais - 13/08/2022 Jair Bolsonaro (PL) participando da Marcha para Jesus neste sábado (13)

Para a marcha, a Prefeitura do Rio preparou um esquema especial de trânsito, com interdições que começaram às 4h e só terminam às 21h.

A operação conta com 104 operadores de trânsito, entre agentes da Guarda Municipal, da CET-Rio e apoiadores de tráfego. Confira abaixo.

O Centro Operaçõe da prefeitura (COR) recomenda que os pedestres realizem as travessias em locais semaforizados ou por meio de passarelas, respeitem os locais de proibição de estacionamento e além disso, respeitem também as orientações dos agentes de trânsito e de toda sinalização implantada na área.



Interdições de via, dia 13 de agosto, das 04h às 16h:

I - Avenida Presidente Vargas, pista lateral sentido Candelária, no contra fluxo, no trecho compreendido entre a Rua Uruguaiana e a Praça da República para montagem dos trios elétricos e deslocamento da marcha;

Interdições de via, dia 13 de agosto, das 11h às 21h:

I – Avenida Presidente Vargas:

a) Pista lateral, sentido Candelária, no trecho compreendido entre a Rua Carmo Neto e a Rua Uruguaiana;

b) Pista central, sentido Praça da Bandeira, no trecho compreendido entre a Rua de Santana e o Viaduto dos Marinheiros.

II – Rua Santana, no trecho compreendido entre a Rua Frei Caneca e a Avenida Presidente Vargas;

III – Praça da República, pista sentido Central do Brasil, no trecho compreendido entre a Rua Frei Caneca e a Avenida Presidente Vargas;

IV – Rua Moncorvo Filho, no trecho compreendido entre a Rua General Caldwell e a Praça da República.

V – Avenida Salvador de Sá, no trecho compreendido entre a Rua Frei Caneca, sob o Viaduto Trinta e um de Março, e a Avenida Marquês de Sapucaí;

VI – Entroncamento do acesso do Viaduto Trinta e Um de Março para a Avenida Salvador de Sá;

VII – Rua Benedito Hipólito, no trecho compreendido entre a Rua Carmo Neto e a Avenida Marquês de Sapucaí;

VIII – Rua Afonso Cavalcanti, no trecho entre a Rua Amoroso Lima e Rua Carmo Neto;

IX – Rua Comandante Maurity, em toda sua extensão;

X – Avenida Marquês de Sapucaí, no trecho compreendido entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Benedito Hipólito;

XI – Rua Frei Caneca, no retorno de acesso à Avenida Salvador de Sá.

Interdições de via, dia 13 de agosto, das 17h às 19h:

I – Rua Benedito Hipólito, ao longo do bordo esquerdo, no trecho entre a Avenida Marquês de Sapucaí e a Rua do Santana para a desmontagem dos trios elétricos;

Proibição de estacionamento, no dia 13 de agosto, das 05h às 21h:

I – Rua Amoroso Lima, entre a Rua Afonso Cavalcante e a Avenida Presidente Vargas;

II – Rua Carmo Neto, em toda sua extensão;

III – Rua Heitor Carrilho, em toda sua extensão;

IV – Rua Frei Caneca, entre a Rua Heitor Carrilho e o Túnel Martim de Sá;

V – Avenida Presidente Vargas, entre a Praça da Republica e a Avenida Rio Branco – Estacionamento SAARA.

Inversão de sentido viário, dia 13 de agosto, das 11h às 21h:

- Rua Amoroso Lima, no trecho compreendido entre a Rua Afonso Cavalcanti e a Avenida Presidente Vargas, sentido da Rua Afonso Cavalcanti para Avenida Presidente Vargas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.