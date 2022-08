Reprodução: redes sociais - 12/08/2022 Michelle Bolsonaro e Juliana Lacerda

Em entrevista ao podcast “Cara a Tapa”, durante a manhã deste sábado (13), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que conversou com a advogada e deve processar a blogueira que divulgou a notícia em que ele e Michele almoçaram com Guilherme de Pádua e a esposa após um evento, na última sexta (12).

"Eu falei com a minha advogada sobre isso, eu não gosto de processar, mas isso foi uma covardia", afirmou o mandatário.

Ele explicou que só ficou sabendo do falso almoço com o assassino de Daniela Perez, após ver foto da esposa com a mulher de Guilherme de Pádua em uma matéria na internet. O presidente afirmou, ainda, que não teria ficado após o evento.

"Fomos convidados para ir na igreja lagoinha. Fui convidado, nem sabia de Guilherme de Pádua, antes de acabar eu voltei pra Brasília e minha esposa ficou."

"Eu conversei com ela, porque apareceu uma foto dessas com a tal esposa do Guilherme de Pádua. Então, ela falou: 'eu tirei umas cem fotografias, então não sei quem tirou comigo'. Ela [Juliana] não falou quem ela era, e no almoço tem uma mesa reservada com os familiares do pastor Valadão."

