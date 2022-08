Reprodução: redes sociais - 13/08/2022 Bolsonaro discursando na Marcha para Jesus neste sábado (13) no Rio de Janeiro

Durante o discurso para os fiéis que participam da Marcha para Jesus neste sábado (13), o presidente Jair Bolsonaro (PL) convida o público do evento para participar do desfile do feriado de 7 de setembro, que ocorrerá na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. O mandatário também pede por 'transparência e liberdade'.

"No próximo dia 7, vamos todos às 15 horas, estar presente em Copacabana. Vamos dar um grito muito forte, dizendo a quem pertence esta nação. O que nós queremos é transparência e liberdade", disse Bolsonaro.

No feriado de 7 de setembro de 2021, o Chefe do Executivo esteve presente na Avenida Paulista, em São Paulo, onde xingou de "canalha" o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e se disse a favor de atos anti-democráticos, como a desobediência à Justiça. Ele ainda chamou as eleições de "farsa" e disse que só sai da presidência "preso ou morto".

Na marcha, o presidente iniciou o discurso ressaltando sua escolha religiosa. "Hoje todos podem dizer que temos um presidente em Brasília que acredita em Deus. Um presidente que defende a família brasileira", disse.

E finalizou o discurso com o seu bordão criado em 2018, quando foi eleito: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".

Reprodução: redes sociais - 13/08/2022 Fiéis na Marcha para Jesus neste sábado (13)

Milhares de fiéis se reuniram neste sábado (13), no Centro do Rio, para participar da Marcha para Jesus , que chega a sua 15ª edição no Rio de Janeiro e completa 30 anos em 2022.

Ainda, a Prefeitura do Rio preparou um esquema especial de trânsito para o evento, com interdições que começaram às 4h e só terminam às 21h.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.