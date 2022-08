Reprodução Ex-ministro Abraham Weintraub declara mais de R$ 15 milhões ao TSE

O ex-ministro da Educação e candidato a deputado federal Abraham Weintraub (PMB) declarou R$ 15,1 milhões em bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A quantia é superior à soma dos patrimônios declarados por todos os sete candidatos ao governo de São Paulo que divulgaram informações sobre bens no portal que, juntos, têm R$ 13,6 milhões. O ex-ministro inicialmente se colocou como postulante ao governo de São Paulo, mas desistiu da candidatura em julho para concorrer para a Câmara dos Deputados.

Entre o que foi reportado ao TSE, estão R$ 9.078.209,11 em outros bens imóveis, R$ 1,5 milhão em investimento, um apartamento avaliado em R$ 801.918,61 e uma casa no valor de R$ 331.071,50. Apenas os valores apresentados em bens imóveis supera a quantia declarada por cada candidato, individualmente.

Até o momento, sete dos oito candidatos ao Palácio Bandeirantes já enviaram a declaração de bens ao tribunal. São eles Fernando Haddad (PT), Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Elvis Cezar (PDT), Vinicius Poit (Novo), Altino (PSTU) e Carol Vigliar (UP). Os dados de bens de Gabriel Colombo, candidato pelo PCB, ainda não foram publicados no portal do TSE.

Entre os postulantes ao governo de São Paulo, Garcia tem o maior patrimônio, de R$ 5,17 milhões, seguido por Poit (R$ 2,97 milhões) e Tarcísio (R$ 2,34 milhões), como o GLOBO mostrou nesta quarta-feira.

Inicialmente, Weintraub se colocou como postulante a governador pelo PMB, mas desistiu da candidatura e preferiu concorrer a deputado federal. Com a mudança, ele vai participar da disputa ao lado do irmão, Arthur Weintraub, que abriu mão do Senado. Em pesquisa de junho de 2022, o ex-ministro da Educação tinha 1% das intenções de voto entre os paulistas.

