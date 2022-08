Reprodução/Twitter Alessandro Molon vai concorrer ao Senado

Na última quinta-feira (11), o candidato ao Senado Alessandro Molon arrecadou R$ 100 mil para fazer sua campanha. Ele lançou uma vaquinha virtual após o PSB proibi-lo de ter acesso a recursos do fundo partidário. A decisão do partido foi uma resposta a “desobediência” do deputado federal.



Molon gravou um vídeo nas redes sociais e agradeceu o apoio dos eleitores. Agora ele lançou uma segunda meta, que é alcançar R$ 250 mil. Até o momento, o parlamentar conquistou 42% do seu objetivo.

“A nossa candidatura é a única que tem condições reais de derrotar o candidato do bolsonarismo, que é Romário. Para isso a gente vai precisar de mais recursos, para fazer bom material de campanha e organizar nosso comitê”, comentou.

Ótima notícia: batemos a 1ª meta da nossa vaquinha virtual! Muito obrigado a tod@s que nos apoiaram! A campanha já vai começar, e a luta contra o bolsonarismo será dura. Por isso, vamos continuar precisando da sua colaboração. Acesse https://t.co/Yrhk3BYoVl e junte-se a nós! pic.twitter.com/7IXCkLM9oE — Alessandro Molon 🇧🇷 (@alessandromolon) August 12, 2022

Molon está em segundo lugar nas pesquisas eleitorais para o Senado no Rio de Janeiro. Foi por esse motivo que ele desafiou o PSB e manteve sua candidatura ao cargo, prejudicando o acordo entre o partido com o PT.



A sigla comandada por Carlos Siqueira garantiu que abriria mão da corrida eleitoral pelo Senado para apoiar André Ceciliano (PT), enquanto a agremiação de Gleisi Hoffmann não lançaria um nome ao governo do Rio para estar ao lado de Marcelo Freixo (PSB).

