Foto: Alan Santos e Ricardo Stuckert Jair Bolsonaro e Lula

Nesta quinta-feira (11), será divulgada uma nova pesquisa do Ipec, e há enorme expectativa nas campanhas dos presidenciáveis. As equipes, principalmente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente Jair Bolsonaro (PL), querem saber se o pagamento do Auxílio Brasil já fará algum efeito.



O pagamento do auxílio teve início na última quarta (9). O programa social é a principal aposta bolsonarista para alavancar a candidatura do atual chefe do governo federal e ultrapassar o petista nos levantamentos de intenções de votos. Além disso, também já será possível saber se a diminuição dos preços dos combustíveis terá mudado a opinião dos eleitores em relação ao Palácio do Planalto.

Em conversas com a reportagem, interlocutores de Lula admitiram que o ex-presidente irá observar atentamente como o Auxílio Brasil mexerá no cenário eleitoral. O objetivo é criar caminhos para explicar à população que o projeto vai continuar no governo PT e relembrar que Bolsonaro sempre foi contrário ao pagamento de R$ 600.

O Palácio do Planalto acredita que a pesquisa Ipec mostrará já um movimento dos mais pobres em favor da campanha do presidente da República. Porém, a equipe aposta que o efeito só será sentido em setembro, quando as eleições estiverem mais próximas de acontecer.

Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) também aguardam com expectativa o relatório do instituto. Na avaliação deles, os índices serão positivos para ambos e que poderá servir como um respiro para agitar suas militâncias.

Além do relatório presidencial, a pesquisa Ipec vai mostrar dados das disputas para governador e senador nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

