A ministra Rosa Weber é eleita como a nova presidente da maior instância do poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal (STF) . A votação aconteceu nesta quarta-feira (10). A posse será no dia 12 de setembro.

Além disso, o ministro Luís Roberto Barroso foi eleito como novo vice-presidente do STF.

A eleição foi feita entre os próprios ministros do tribunal. Com 10 votos favoráveis e 1 contrário. Weber votou em Barroso.

Rosa Weber irá substituir o ministro Luiz Fux, hoje presidente da Corte. No entanto, ela não terminará os dois anos de mandato, pois a ministra vai completar 75 anos e terá de se aposentar em outubro de 2023.

Rosa Maria Pires Weber nasceu em 2 de outubro de 1948, em Porto Alegre (RS). Ela já foi juíza, corregedora regional e professora.

Hoje ministra, Weber começou como juíza substituta no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul) em 1976. Em 1981, foi promovida ao cargo de juíza-presidente.

Em 1991, ela foi juíza do TRT, tribunal em que foi presidente entre 2001 e 2003, após ter sido corregedora regional.

Rosa Weber também lecionou Direito do Trabalho e Processo do Trabalho na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), entre 1989 e 1990.

Ainda, a gaúcha foi ministra na Corte trabalhista em 2006. Em dezembro de 2011, Weber tomou posse como ministra do STF após uma indicação para a Suprema Corte pela então presidente Dilma Rousseff. Ao assumir a presidência do TSE em 2018, ela chefiou as eleições daquele ano.

