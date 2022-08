ig Deltan Dallagnol terá que pagar indenização

Foi negado o recurso do ex-coordenador da Operação Lava Jato de Curitiba Deltan Dallagnol contra a sentença que ordenou o pagamento de indenização ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por danos morais. A decisão é da 4ª turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e ocorreu na última segunda-feira (8).



A Corte analisou o pedido feito pela defesa do ex-procurador e também da ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República) contra a decisão e optou por não acatar a solicitação. Sendo assim, Dallagnol terá que pagar R$ 75 mil para o petista, contendo juros e correção monetária.

O processo é em relação ao PowerPoint feito por Deltan. Na ocasião, o candidato a deputado federal pelo Paraná apontou Lula como o principal responsável pelo esquema de corrupção que gerou a suposta compra do tríplex do Guarujá.

A defesa de Dallagnol afirmou para a Justiça que ele não poderia ser responsabilizado por trabalhar. Na visão do advogado, quem deveria responder ao processo e ser julgado era o Estado.

Lula também entrou com um recurso para pedir aumento no pagamento da indenização, mas o STJ não aceitou.

