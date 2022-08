Reprodução/Youtube Jair Bolsonaro discursando na CNA

Nesta quarta-feira (10), o presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu para produtores rurais para comprarem armas de fogo. Durante o Encontro Nacional do Agro, promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), ele defendeu os ecretos que assinou para facilitar o acesso aos armamentos, como o trâmite de registro dos colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs).



“Povo armado jamais será escravizado. Comprem suas armas, comprem suas armas. Isso também está na Bíblia, lá no ‘Pedrão’. ‘Vendam suas capas e comprem espadas’. Nós não somos cordeiros, não queremos ser lobos também, mas jamais seremos cordeiros de dois ou três”, declarou.

“Vamos dizer que a nossa liberdade é sagrada e não tem limites. Não tem esse papinho de fake news. ‘Ah, ele fez fake news.’ Ah, vá para a… Vá para a ponta da praia. O problema do Brasil é fake news agora?”, acrescentou.

Durante seu discurso, ele também atacou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A proposta de regulação da produção agrícola o cara [Lula] já tirou do plano dele”, afirmou. “Malandro, como sempre – sem caráter – um bêbado que quer dirigir o Brasil”.

Além de Bolsonaro, estavam presentes no evento o general Braga Netto, o presidente da Petrobras, Caio Mário Paes de Andrade, os ministros Joaquim Leite (Meio Ambiente), Anderson Torres (Justiça), Marcos Montes (Agricultura) e Augusto Heleno (GSI).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.