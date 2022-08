André Carvalho/ CNI Ciro Gomes defendeu reajuste salarial aos policiais rodoviários federais

Nesta quarta-feira (10), o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) se comprometeu a criar um grupo com representantes da PRF e outras categorias do funcionalismo público para negociar reajuste salarial de maneira coletiva. O posicionamento do presidenciável ocorreu no mesmo dia em que Jair Bolsonaro (PL) vetou o aumento para policiais no Orçamento de 2023.



O ex-governador do Ceará falou que seu plano é fazer uma reforma da Previdência que permita a novos concursados que façam parte de fundos de capitalização para complementar a aposentadoria. A declaração ocorreu em visita à Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais.

Ciro também recebeu uma carta com pedidos da PRF, caso ele consiga ser eleito para o mandato de 2023 a 2026. O documento será entregue para todos os candidatos à Presidência da República.

O pedetista ainda destacou que nenhum reajuste poderá ser feito com o atual modelo de teto de gastos públicos. Ele se comprometeu a mudar a regra para ter uma folga financeira de R$ 300 bilhões, já que pretende colocar imposto sobre grandes fortunas, realizar correções na tabela do Imposto de Renda e fazer corte de 20% das renúncias fiscais.

Ciro acusou Bolsonaro de transformar resultados do trabalho dos policiais rodoviários federais em tema eleitoral.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.