Polícia Rodoviária Federal Policiais rodoviários protestaram contra Bolsonaro

Nesta quarta-feira (10), policiais rodoviários federais divulgaram uma nota repudiando a decisão do presidente Jair Bolsonaro (PL) de vetar o reajuste salarial da categoria, dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.



“A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais vem a público manifestar repúdio a mais um ato de desrespeito promovido pelo governo do presidente Jair Bolsonaro com os profissionais da segurança pública da União”, diz trecho do comunicado.

A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) ressaltou que seus salários “possuem uma grande defasagem salarial em relação às demais carreiras típicas de Estado, no âmbito da União” e acusou Bolsonaro de ter feito “vários compromissos públicos de que essa distorção seria corrigida em seu governo, o que não ocorreu.”

“Mais uma vez, o sistema sindical dos PRFs, em conjunto com os demais policiais da União, realizaram o trabalho de articulação dentro do Congresso Nacional, visando recompor as perdas salariais e a reestruturação da carreira, porém esbarram na falta de compromisso do governo Bolsonaro, que não honra suas promessas, demonstrando que a valorização das forças de segurança não passa de discurso político e eleitoreiro”, lamentou a categoria.

O sindicato avisou que tem total compromisso “com a valorização efetiva da categoria, iniciando imediatamente o trabalho para a derrubada do veto no Congresso Nacional, bem como reuniões com os candidatos à Presidência da República que concorrem ao pleito eleitoral”.

