Reprodução/Redes sociais - 17/05/2022 Moro reprovou a condenação do TCU contra Dallagnol

Nesta terça-feira (9), o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) usou seu perfil no Twitter para sair em defesa de Deltan Dallagnol (Podemos). O antigo aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) se irritou com a condenação do TCU (Tribunal de Contas da União) contra o ex-procurador da Lava Jato.



“Onde estão os falsos garantistas e pseudo democratas do clube da impunidade que se calam diante da arbitrariedade da decisão do TCU contra Deltan Dallagnol? Impunidade só vale para verdadeiros corruptos, não é?”, escreveu o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública.

Mais cedo, ele já tinha prestado solidariedade para Deltan e Rodrigo Janot. “Contra a decisão absurda do TCU no caso das diárias. Recorram e judicializem. O abuso não pode prevalecer. A Lava Jato recuperou 6 bilhões de reais para a Petrobras. Questionar diárias pagas legalmente e com causa é uma piada”, comentou.

Dallagnol e Janot foram condenados pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União para ressarcir diárias e passagens pagas pela Operação Lava Jato. Caso o TCU confirme, em definitivo, a condenação da dupla, a Justiça Eleitoral pode deixar o candidato a deputado federal pelo Paraná inelegível. O ex-procurador declarou que irá recorrer da decisão.

Rodrigo e Deltan terão que pagar R$ 2,8 milhões. O ex-procurador-geral da República foi responsável por autorizar a criação da Lava Jato de Curitiba e permitir os deslocamentos de procuradores de outros estados para agirem na cidade. Já Dallagnol pediu agentes de outros locais para reforçar a equipe de investigação.

