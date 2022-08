Reprodução Janja criticou Michelle Bolsonaro

Janja, esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), rebateu os ataques feitos pela primeira-dama Michelle Bolsonaro. A mulher do presidente da República criticou um vídeo em que o petista aparece em um ritual de religiões de matriz africana , o que causou indignação na socióloga.



“Eu aprendi que Deus é sinônimo de amor, compaixão e, sobretudo, de paz e de respeito. Não importa qual a religião e qual o credo. A minha vida e a do meu marido sempre foram e sempre serão pautadas por esses princípios”, escreveu ela.

Mais cedo, Michelle usou seu perfil no Instagram para atacar Lula e religiões de matriz africana. Ela compartilhou um vídeo em que o ex-presidente recebe um banho de pipoca. As imagens foram filmadas no ano passado em um evento que ocorreu na Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador. “Isso pode, né! Eu falar de Deus, não”, publicou a primeira-dama.

No último domingo (7), ela já havia afirmado que, antes do seu marido Jair Bolsonaro (PL) ocupar o cargo de presidente, o Palácio do Planalto era um espaço “consagrado a demônios”.

Lideranças e representantes de religiões de matriz africana criticaram a declaração de Michelle. Tais posições incomodaram bastante a esposa do chefe do executivo federal.

Em nota ao IG, a assessoria do petista declarou que “Lula respeita as religiões e sua liberdade de culto e não hostiliza manifestações religiosas”.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.