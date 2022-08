Reprodução/Instagram Pablo Marçal ataca Lula

Nesta terça-feira (9), o coach Pablo Marçal (PROS) publicou um vídeo em seu perfil no Instagram para acusar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de ser o responsável pela retirada da sua candidatura à Presidência. O influenciador chamou o petista de ladrão e que lutará para conseguir ser candidato na eleição que ocorrerá em outubro deste ano.



“O Lula é tão ladrão que ele quer roubar minha candidatura. Mas vou resistir até depois do fim. Isso não vai acontecer”, declarou. No entanto, Marçal não deu detalhes de como vai reverter o imbróglio jurídico envolvendo o PROS.

Assista ao vídeo:

O coach também lamentou toda a confusão e que não consegue entender qual o motivo do PT tentar barrá-lo na corrida eleitoral, já que possui apenas 1% das intenções de votos, segundo dados da última pesquisa feita pelo instituto Datafolha.



A articulação de Lula e Geraldo Alckmin (PSB) é para ter maior tempo de TV e também mais candidatos realizando campanha em torno da chapa presidencial do petista. Até o momento, o ex-presidente conta com o apoio do PSB, PV, Solidariedade, Avante, PSOL, Rede Sustentabilidade, PCdoB, Agir e o seu partido, o PT.

A guerra no PROS

A candidatura de Marçal foi retirada na última segunda (8). O nome do coach havia sido aprovado na semana passada, mas uma nova decisão judicial fez com que ocorresse mudança na direção do partido.

A remoção da candidatura foi feita de maneira unânime em votação realizada com a presença de 29 correligionários na reunião. A ata foi registrada pela agremiação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Agora o PROS deve oficializar o apoio ao ex-presidente Lula.

A sigla vive uma guerra judicial desde semana passada, ocorrendo mudança na direção três vezes. No final de julho, a Justiça ordenou que Eurípedes Júnior retornasse ao comando da legenda. No entanto, no começo deste mês, ele foi retirado do cargo, sendo substituído pro Marcus Holanda.

No dia 4 de agosto, o ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Ricardo Lewandowski devolveu a presidência do Pros para Eurípedes.

Marçal disse que irá recorrer da decisão e acusou a retirada da sua candidatura de ser um golpe.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.