Reprodução/Twitter Candidatura de Pablo Marçal foi retirada pelo Pros

A candidatura presidencial do coach Pablo Marçal foi retirada pela nova direção do Pros. A formalização ocorreu em Brasília, na última sexta-feira (6), após a convenção nacional, mas uma nova decisão judicial fez com que houvesse mudança na cúpula do partido.



A remoção da candidatura foi feita de maneira unânime em votação realizada com a presença de 29 correligionários na reunião. A ata foi registrada pela agremiação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Com a retirada de Marçal, a nova direção do Pros vai declarar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno da eleição presidencial, que ocorrerá no dia 2 de outubro.

O partido vive uma guerra judicial desde semana passada, tendo mudança na direção três vezes. Em 31 de julho, a Justiça determinou que Eurípedes Júnior voltasse ao comando da sigla. Porém, três dias depois, ele foi removido do cargo, sendo substituído por Marcus Holanda.

Só que, na quinta-feira (4), o ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Ricardo Lewandowski devolveu a presidência do Pros para Eurípedes.

Marçal avisou que irá recorrer da decisão e acusou a retirada da sua candidatura de ser um golpe. “Minha candidatura é um ato jurídico perfeito, dentro do prazo hábil. Tem que ter um prazo para divulgação o que está rolando agora é um golpe, estão fazendo uma reunião de maneira escusa”, concluiu.

