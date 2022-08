Reprodução/Youtube Marcos Uchôa criticou o comunismo

Marcos Uchôa (PSB), candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, criticou o comunismo. Em entrevista ao canal Cara a Tapa, do apresentador Rica Perrone, o jornalista afirmou que visitou países comunistas, como a Alemanha Oriental e a Hungria, e que viu o sofrimento das pessoas.



“Eu sou de esquerda, mas tenho uma consciência muito boa, até porque meu pai foi exilado político [...] Eu vi o que era o comunismo real e é um horror, horrível”, explicou.

Uchôa relatou que seu pai morou em Varsóvia, na década de 1960, e acabou passando por Berlim Oriental. Hungria e Iugoslávia, tendo uma visão muito negativa do sistema comunista. Ele também citou a Rússia e Cuba como exemplos de modelos que não devem ser seguidos.

“Não é legal. Acho muito importante na conversa com a direita ou com bolsonaristas que não se coloque um rótulo esquerdista de ser comunista. Eu odeio o comunismo. Foi horrível para a humanidade em termos reais”, comentou.

Na opinião dele, o melhor sistema é a social-democracia. “O modelo razoável de sociedade que eu acredito é o social democrata, que a gente tem na Europa Ocidental. Lá você tem iniciativa privada, liberdade de expressão e uma proteção para as pessoas mais necessitadas”, completou.

Marcos Uchôa concorrerá ao cargo de deputado federal e apoiará as candidaturas de Marcelo Freixo (PSB), ao governo do Rio, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência.

