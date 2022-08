Reprodução/redes sociais Giselle Bezarra e Ciro Gomes

Para suavizar a imagem do candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes , a esposa do presidenciável, a produtora cultural Giselle Bezerra, entrou em campo na campanha do marido ao Planalto. No último domingo, Giselle protagonizou sozinha um vídeo nas redes sociais do pedetistas em que sai em defesa de Ciro, chamando-o de conciliador e rebatendo o rótulo de “destemperado” que ele tem.

"Ah, destemperado. Destemperado? Que destemperado? Ele é indignado", diz Giselle, ao final do vídeo.

Não é a primeira vez que Giselle aparece nas redes do marido. No entanto, protagonizar sozinha uma gravação era algo inédito até então. A produtora cultura deve ganhar ainda mais espaço na campanha de Ciro. A ideia é que ela faça um contraponto ao temperamento explosivo do pedetista.

No vídeo, Giselle descreve o ex-ministro como alguém conciliador e cuja maior qualidade é o respeito pelas pessoas. Ela evita citar o nome de outros candidatos à Presidência — como o Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), desafeto de Ciro e alvos constantes de ataques do pedetista —, mas critica as outras campanhas por não ter respeito nem “dentro da própria política”.

"Se você me perguntar o que você acha que o Ciro tem de melhor para ser presidente, é o respeito que ele tem pelas pessoas", diz Giselle, que completa: "E o que eu vejo os outros fazendo é um desrespeito absurdo dentro da própria política. Rasteira, sujeira, é humilhação. É enojante."

Giselle já tem papel de destaque dentro da campanha de Ciro. Ela acompanha o presidenciável em todos os eventos públicos, desde o ano passado. Também é coapresentadora da live semanal “Ciro Games”, uma das principais apostas nas redes do pedetista. No ano passado, a produtora também apresentou uma série de vídeos que apresentava a biografia de Ciro.

Tanto a estratégia de campanha quanto as publicações nas redes do presidenciável do PDT são pensadas pelo marqueteiro João Santana, contratado pelo partido no ano passado.

Além de ampliar a participação de Giselle na campanha, o partido também escolheu como vice de Ciro uma mulher negra, a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, para servir como mais um contraponto à imagem do presidenciável.

Na sexta-feira, dia em que a Ana Paula foi anunciada, a campanha do pedetista divulgou um vídeo apresentando a candidata à vice-presidência. O material, que foi produzido pela equipe de Santana, mostra a trajetória da vice-prefeita e a compara com a de outras mulheres baianas históricas, como Mãe Menininha e Irmã Dulce.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.