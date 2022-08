Reprodução/Twitter Lula e Jair Bolsonaro foram colocados como "diabinho"

Nesta segunda-feira (8), o candidato à Presidência da República Ciro Gomes postou um vídeo em seu perfil no Twitter em que mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), como “diabinhos” que “fingem” brigar em um supermercado. O presidenciável ocupa a terceira colocação nas pesquisas eleitorais, atrás do atual presidente e do petista.



Nas imagens, Bolsonaro aparece dizendo que as pessoas “têm liberdade até para pagar caro” e detona o isolamento social que governadores e prefeitos fizeram na pandemia para evitar a propagação da Covid-19.

Já o personagem de Lula relata que o “negócio é a polarização”, descartando que outros candidatos consigam superá-los na corrida eleitoral. Essa é uma das principais acusações que Ciro tem feito contra o ex-presidente.

Assista ao vídeo:

Enquanto eles fingem que brigam, você paga essa conta. pic.twitter.com/6ZWCBH0PD0 — Ciro Gomes (@cirogomes) August 8, 2022

Desde que anunciou sua pré-candidatura, o ex-governador do Ceará tem feito postagens cheias de humor para criticar Bolsonaro e Lula. O presidenciável tem trabalhado para crescer nas pesquisas e chegar ao segundo turno.



Ciro Gomes teve sua candidatura oficializada pelo PDT em julho e, na última sexta (5), o pedetista comunicou que Ana Paula Matos ocupará a função de vice da sua campanha , formando uma chapa pura.

