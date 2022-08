Reprodução O policial Fabio de Negreiros Sayão Lobato, morto durante policiamento em comunidade da Taquara, no Rio

Um policial militar identificado como Fabio de Negreiros Sayão Lobato foi morto na tarde desta segunda-feira (8/8), na Comunidade Santa Maria, na Taquara, Zona Oeste do Rio. O militar realizava policiamento pelo 18º BPM (Jacarepaguá) quando sua equipe foi atacada a tiros por criminosos armados. O policial foi atingido e socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu.



Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte do policial e informou que diversas equipes estão em varredura na região em busca dos envolvidos no ataque.

O sargento Negreiros, como era conhecido, tinha 41 anos e estava na corporação desde outubro de 2006. Ele deixa esposa e dois filhos. Ainda não há informações sobre seu sepultamento.

