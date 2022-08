Reprodução: Agência Brasil Estudantes poderão se inscrever no Fies até o dia 12 de agosto

Começa nesta terça-feira (9) o período inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) . Ele fica aberto até 23h59 do dia 12 de agosto.



Podem se inscrever os estudantes que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010. No entanto, é necessário que o candidato tenha obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas das provas do Exame e não tenha zerado a redação. Também precisam ter renda familiar por pessoa de até 3 salários mínimos.

As inscrições são realizadas no Portal Acesso Único do MEC. O login é feito por meio do Gov.br, utilizado para todos os programas do governo federal.

Ao se inscrever, o candidato escolhe o curso, turno e instituição de ensino. O resultado saí no dia 16 de agosto.



O período de atividade da lista de espera é entre os dias 22 de agosto e às 23h59 do dia 22 de setembro de 2022. O aviso será feito pelo e-mail do candidato.

O Fies é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. Isso significa que o estudante só começa a pagar o curso depois de formado.

