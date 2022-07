reprodução: commons - 13/06/2022 Ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB)

O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) desistiu de disputar o governo paulista. O anunciou foi feito nesta sexta-feira (08) pelas redes sociais do político. Ele ainda afirmou que irá apoiar o pré-candidato do PT ao cargo, Fernando Haddad.

Em vídeo divulgado em suas redes sociais, o ex-governador afirmou que tinha se comprometido a apoiar o candidato que estivesse à frente nas pesquisas ao governo.

"Há tempos atrás (...) me comprometi que quem estivesse à frente nas pesquisas poderia ser o candidato do nosso campo político (a esquerda). E aqui tem palavra, você sabe disso, é por isso que eu decidi apoiar agora a candidatura do Fernando Haddad para governador, ele reuniu essas funções e está à frente nas pesquisas", afirmou. "Fernando, vai você, vamos juntos."

Segundo a pesquisa Datafolha mais recente, o pré-candidato Fernando Haddad (PT) lidera a disputa com 28% das intenções de voto. França estava com 16%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Nesta quinta-feira, França afirmou à CNN que concorrerá a uma vaga ao Senado na chapa de Haddad.

O lançamento da pré-candidatura de França ao Senado deve ocorrer amanhã (09) em evento do PT em Diadema, no ABC Paulista, ao lado de Lula, Geraldo Alckmin (PSB) e Haddad.

