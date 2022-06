Reprodução/Instagram Datena teria que deixar o Brasil Urgente para se candidatar

Em vídeo divulgado na página do Facebook do programa Brasil Urgente neste sábado (4), o apresentado José Luiz Datena anunciou a retirada do seu nome para uma vaga no Senado por São Paulo apesar da liderança nas pesquisas de intenção de voto.

Datena era requisitado pelo presidente Jair Bolsonaro para completar a chapa bolsonarista no estado, ao lado de Tarcísio Freitas, que é pré-candidato ao governo. Nesta quinta-feira (2), Bolsonaro e Tarcísio se encontraram para definir rumos e estratégias da campanha eleitoral.

"Hoje o povo de São Paulo me elegeria o seu senador, mas a política e alguns políticos continuam me rejeitando, por isso, de verdade, eu prefiro representar o povo onde sempre representei", disse.

A possibilidade de que Datena fosse candidato na chapa de Tarcísio se tornou mais provável depois que o apresentador trocou o União Brasil pelo PSC, em abril deste ano. Até então, ele estava em conversas mais avançadas para apoiar a reeleição do tucano Rodrigo Garcia.

O apresentador lidera atualmente as pesquisas de intenção de voto para o senado em São Paulo e é tido como favorito para o pleito até o momento. Datena já cogitou concorrer a outros cargos políticos no passado, mas sempre desistiu no meio do caminho.

Datena tinha previsão para deixar o Brasil Urgente para concorrer às eleições, ainda em junho para se dedicar à janela partidária, mas recuou.