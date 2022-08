Reprodução Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão

Neste sábado (6), o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes (PL), mais conhecido como Zé Trovão, afirmou que será candidato a deputado federal pelo estado de Santa Catarina. O anúncio foi feito em seu perfil do Telegram.



“Estou passando para dizer para vocês que Zé Trovão é definitivamente candidato a deputado federal pelo Estado de Santa Catarina, aprovado na convenção do PL. Deus abençoe. Eu conto com seu apoio, agora com mais força”, contou o apoiador do presidente Jair Bolsonaro.

Ele tentará conquistar os votos dos motoristas de caminhão, tanto que afirmou que seu objetivo é ser o “1º caminhoneiro a chegar em Brasília para mudar a história”.

Zé Trovão tem sido investigado por fazer parte da articulação das manifestações antidemocráticas no 7 de Setembro do ano passado. Ele atacou ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e a Corte entendeu que tal atitude estava estimulando com que as pessoas participassem de um possível golpe.

O caminhoneiro teve a prisão preventiva decretada pouco antes dos atos, levando-o a fugir para o México. No dia 26 de outubro, ele retornou ao Brasil e se entregou para a Polícia Federal em Joinville (SC).

No final de 2021, o ministro Alexandre de Moraes autorizou Zé Trovão a prisão domiciliar, desde que seguisse algumas restrições .

