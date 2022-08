Jorge William/Agência O Globo Moraes pede para PF fazer laudo sobre vídeo de Roberto Jefferson

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu cinco dias para que a Polícia Federal examine um vídeo em que o ex-deputado Roberto Jefferson afirma estar recebendo visitas e passa orientações a dirigentes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), contrariando a proibição imposta pela Corte para que ele receba visitas, se comunique com o mundo exterior e dirija seu partido.

O GLOBO revelou nesta quinta-feira que Jefferson, hoje pré-candidato à presidência da República pelo PTB, mesmo cumprindo prisão domiciliar, enviou áudios a aliados em que passa orientações ao diretório estadual do Rio Grande do Sul e diz ter recebido correligionários em sua casa.

"(...) Diante das notícias veiculadas na imprensa no sentido de que ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO está recebendo visitas e passando orientações a dirigentes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), em descumprimento das medidas cautelares impostas judicialmente, INTIME-SE a Defesa do denunciado, para manifestação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas", diz o despacho de Moraes desta sexta-feira.

Em 2021, Moraes impôs a Jefferson a "proibição de qualquer comunicação exterior, uma vez que permanece na condição de preso, inclusive sendo vedada a participação em redes sociais de sua titularidade, de interpostas pessoas ou partidos políticos", e "proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial, salvo de seus familiares".

Quando sua prisão foi convertida em domiciliar com tornozeleira eletrônica, em janeiro deste ano, o ministro do STF condicionou a mudança à manutenção das condições de não se comunicar com o exterior e não recebesse visitas sem autorização judicial.

Em um outro despacho desta sexta, o ministro do STF também dá 24 horas para que a defesa do ex-deputado se manifeste a respeito de eventuais descumprimentos das medidas cautelares impostas por ele.

Nos áudios enviados a dirigentes do partido e obtido pelo GLOBO, Jefferson lamenta a morte do presidente do diretório gaúcho, Edir de Oliveira, na manhã desta quinta-feira. Em seguida, ele pede a Elizandro Sabino, atual vice-presidente, que fique à frente do partido no estado.



“Eu peço ao Sabino que assuma a rédea do partido, por favor, lá no Rio Grande do Sul. O Sabino é um cristão, um homem heroico, um amigo com 'A' maiúsculo, também, corajoso.”

Em outro momento do áudio, ele diz ter recebido uma visita no Rio de Janeiro de Oliveira, Sabino e da vereadora Tanise Sabino "anteontem", ou seja, na última terça-feira.

Na convenção do PTB na última segunda-feira, Jefferson foi aprovado como pré-candidato à Presidência, mesmo havendo uma condenação contra ele pelo mensalão, em 2012, que o torna inelegível.

