Reprodução: redes sociais - 05/08/2022 Caso de nazismo na Universidade Mackenzie em SP

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma ameaça nazista na Universidade Mackenzie, no campus de Alphaville. A ameaça aconteceu por meio de pichações na porta de um dos banheiros do local.

Ao iG , a assessoria de imprensa do Instituto Presbiteriano Mackenzie disse que o caso agora está com a polícia e declarou indignação ao acontecimento. Eles ainda enviaram uma nota dizendo que a segurança interna está reforçada.

Leia a nota na íntegra

"O Instituto Presbiteriano Mackenzie recebeu, com profunda indignação e surpresa, ameaças com pichação na porta de um dos banheiros no campus de Alphaville.

Temos uma história com mais de 150 anos, pautada pelo respeito e por serviços prestados à sociedade brasileira, especialmente com a formação de milhares de profissionais.

Por isso, não aceitamos esse tipo de violência. Reforçamos a segurança interna e já acionamos a polícia para investigar os autores".





Em atualização...

