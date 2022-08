Valter Campanato/ Agência Brasil Ex-deputado federal Roberto Jefferson

O PTB lançou nesta segunda-feira a candidatura do ex-deputado federal Roberto Jefferson à Presidência da República. Condenado no caso do Mensalão , o presidente de honra do partido cumpre prisão domiciliar no âmbito do inquérito que o investiga por integrar uma milícia digital que atentaria contra a democracia.

O nome dele foi aprovado por aclamação em convenção do PTB realizada em Brasília. A candidatura de Jefferson tem como objetivo servir como uma linha auxiliar de apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro, que disputa a reeleição.

"Ele vai fazer um serviço à sociedade, entregando a verdade contra os ministros da Suprema Corte, para que o presidente Jair Bolsonaro possa seguir tranquilo a sua candidatura, contando com o apoio da bancada petebista. Nós somos apoio direto ao presidente Jair Bolsonaro", explicou Daniel Silveira (PRB-RJ), que discursou na convenção e também foi alvo de inquérito no STF .

Em sua explanação, Silveira disse que a ideia é Jefferson usar a campanha para "expor aquilo que Bolsonaro não pode sem ser perseguido".

