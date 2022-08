Montagem iG / Imagens: Rovena Rosa/Agência Brasil; Governo do Estado de São Paulo; Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Lucia França, mulher de Márcio França (PSB), será candidata a vice na chapa do petista





O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad , cedeu à pressão do PSB e escolheu a ex-primeira dama do estado Lúcia França, mulher do ex-governador Márcio França, como candidata a vice em sua chapa. Os petistas vinham resistindo à indicação.

Depois de muitas tratativas com os seis partidos aliados em busca de uma mulher para compor a nossa chapa ao governo do Estado, pedi ao PSB que indicasse o nome. A indicação me chegou e não poderia me dar maior satisfação: a educadora Lúcia França será a nossa vice. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) August 5, 2022

França e seus aliados argumentaram que já haviam cedido a primeira suplência do Senado para o PSOL e, por isso, poderiam indicar a ocupante da vice. O primeiro suplente de Márcio França será o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros.





