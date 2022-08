Divulgação - 01/08/2022 Senadora Soraya Thronicke (MS)

O União Brasil lançou oficialmente a senadora Soraya Thronicke (MS) como pré-candidata à Presidência da República. O anúncio ocorreu na tarde desta terça-feira, no diretório estadual do partido em São Paulo.

Soraya ainda agradeceu o convite e elogiou Bivar por ter acreditado na fusão entre o PSL e o DEM, que resultou no União Brasil.

"O plano de governo que já está construído permanece, claro, agora com um toque feminino", afirmou a senadora.

O candidato a vice deve ser definido até sexta-feira. Segundo a senadora, ainda não há definição sobre o vice ser mulher ou homem. No caso de optarem pela primeira opção, será a segunda chapa totalmente feminina na disputa do pleito. A outra é formada pelas senadoras Simone Tebet (MDB) e Mara Gabrilli (PSDB) .

O evento contou com a participação do presidente da sigla, Luciano Bivar, dos deputados Geninho Zuliani e Junior Bozella, e do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite.

De acordo com o vice-presidente da sigla, Antônio Rueda, a aceitação do nome de Soraya como candidata à presidência teve “aceitação excepcional dentro do partido”.

Eleições em São Paulo



O União Brasil indicou o deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil) como vice do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que buscará a reeleição.

De acordo com o próprio deputado, Garcia deve definir se aceitará a indicação nas próximas horas.

