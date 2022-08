Reprodução/Instagram Rodrigo Garcia, governador de São Paulo

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) , que concorre à reeleição, indicou a aliados nesta quarta-feira que o vice de sua chapa será o deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil). Com o acerto, o MDB, que travava uma disputa pela vice com o União Brasil, acabou desbancado.

Pesou a favor de Zuliani o fato de o União Brasil praticamente dobrar o tempo de televisão de Garcia, que com o apoio da sigla vai ultrapassar os 4 minutos no horário eleitoral gratuito. Além disso, o deputado é tido como nome de confiança do governador. Os dois se conhecem desde quando o governador integrava o antigo DEM.

A informação ainda não foi confirmada por Garcia, mas lideranças do PSDB já confirmam o acerto com o União Brasil. A sigla ameaçava romper com o governador e fechar apoio ao ex-prefeito Fernando Haddad (PT), que lidera as pesquisas de opinião na corrida ao governo estadual. Garcia deve oficializar a decisão nesta quinta-feira.

O MDB deve ficar com a vaga ao Senado e o nome mais cotado é o ex-secretário municipal de Saúde Edson Aparecido. A definição gerou atritos entre o MDB e o PSDB e irritou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que cobrava o cumprimento de um acordo entre as legendas para a coligação com Aparecido.

O acerto desta quarta-feira estaria vinculado ao apoio à reeleição de Nunes à prefeitura em 2024.

Aparecido deixou o PSDB em abril com o aval de nomes da cúpula tucana, como o senador Tasso Jereissati (CE), o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo.

A indicação de Geninho não foi uma unanimidade dentro do União Brasil, que cogitou outros nomes para a vaga, como o ex-ministro Henrique Meirelles e o deputado federal Alexandre Leite.

Geninho, no entanto, trabalhou como assessor de Garcia e, assim como o governador, foi filiado ao DEM. É considerado um nome de confiança do candidato à reeleição.

