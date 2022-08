Montagem - 03.08.2022 Lula e Bolsonaro

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (03) apontou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando as intenções de voto no primeiro turno das eleições de 2022. Segundo o levantanento, Lula tem 44% das intenções de voto contra 32% de Jair Bolsonaro (PL). Veja íntegra aqui.

Ainda com vantagem sobre o adversário, Lula caiu de 14 pontos percentuais para 12. Era de 16 pontos em junho e 17 em maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Ciro Gomes (PDT) oscilou de 6% para 5%. Simone Tebet (MDB) aparece com 2%, o mesmo percentual de André Janones (Avante). Pablo Marçal (Pros) marca 1%, e os outros pré-candidatos não pontuaram.



Intenção de voto para presidente



A décima quarta rodada mensal da pesquisa presencial sobre a corrida eleitoral ao Palácio do Planalto ouviu 2.000 eleitores de 120 municípios do Brasil de 28 a 31 de julho de 2022 e está registrado no TSE sob o número BR-02546/2022.



A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos em um intervalo de confiança de 95%.



