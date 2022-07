Montagem Datafolha: 53% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum, ante 36% em Lula

Pesquisa do Instituto Datafolha realizada nesta quarta (27) e quinta-feira (28) aponta que o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera o ranking de rejeição entre os candidatos à Presidência da República: 53% dos entrevistados dizem que não votariam nele de maneira alguma nas eleições de outubro.

O petista Luiz Inácio Lula da Silva é o segundo colocado na lista de rejeitados: 36% dos brasileiros dizem que nunca dariam seu voto a ele.

Nas pesquisas eleitorais de aprovação, o cenário se inverte: Lula lidera com 47% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro ocupa o segundo lugar, com 29%.

O ex-ministro e ex-governador cearense Ciro Gomes (PDT) é o terceiro colocado em ambas as categorias. Seu índice de rejeição é de 25%, contra 8% nas pesquisas de intenção de voto.

Veja o índice de rejeição de todos os candidatos:





O Datafolha ouviu 2.566 eleitores em 183 cidades . A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01192/2022. A margem de erro do levantamento, contratado pela Folha e feito na última quarta (27) e nesta quinta, é de dois pontos percentuais.

