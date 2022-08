Reprodução/Instagram Ivo Gomes e Ciro Gomes estão vivendo grande atrito

Nesta quarta-feira (3), Ivo Gomes criticou algumas ações adotadas pelo PDT. O partido quer ligar a imagem de Cid Gomes, irmão do prefeito de Sobral, à candidatura Roberto Cláudio (PDT) ao governo do Ceará. No entanto, o senador foi contrário ao apoio para o ex-prefeito de Fortaleza, o que gerou enorme atrito com Ciro Gomes (PDT), pré-candidato à Presidência.



A resposta de Ivo ocorreu por conta da decisão do PDT em impedir a divulgação de um questionamento da pesquisa Real Time Big Data, que ligava as candidaturas para governador aos nomes que estão na disputa presidencial. A agremiação diz no documento entregue para justiça que lideranças regionais podem ter uma influência maior na corrida ao governo do que os presidenciáveis, citando Cid.

“Engraçado, pra não dizer outra coisa, o meu partido. Ignora e alija Cid do processo de escolha do candidato. Agora quer enganar os entrevistados de pesquisa exigindo na Justiça a menção de um apoio do mesmo Cid a RC [Roberto Cláudio], apoio esse que simplesmente não existe”, afirmou o prefeito de Sobral em seu perfil do Twitter.

A escolha do candidato ao governo do Ceará gerou enorme confusão na família Gomes. Cid e Ivo trabalharam para que Izolda Cela fosse a representante do PDT , tendo o apoio do ex-governador Camilo Santana (PT), que disputará o Senado. Já Ciro trabalhou para que Roberto estivesse à frente da chapa do partido.

Roberto venceu e, no discurso do lançamento da sua campanha, Ciro detonou a “prepotência de lideranças” que teriam largado seu grupo “por uma ninharia ou um carguinho de ministro”, dando uma enorme indireta a Camilo, que está muito próximo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Após a declaração de Ciro, a relação PDT e PT naufragou de vez. Atualmente, Capitão Wagner (União), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), é quem lidera as pesquisas de intenções de votos no estado.

