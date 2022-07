Reprodução/Instagram Izolda Cela deixa o PDT





Nesta terça-feira (26), a governadora do Ceará, Izolda Cela, comunicou que vai deixar o PDT. A decisão ocorre depois da reunião da sigla que definiu o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, como candidato ao governo.

“Temos hoje, através de legítima decisão dos partidos que têm ajudado a construir esse Projeto em prol do Ceará, duas candidaturas lançadas ao Governo do Estado. Poderíamos já estar todos unidos contra o fascismo, a intolerância e o ódio. Defendi isso desde o início, juntamente com Cid, Camilo e tantos outros”, escreveu Izolda.

“Diante desta nova realidade, e respeitando as decisões tomadas, anuncio o meu pedido de desfiliação do PDT. Sigo com determinação para cumprir esta honrosa tarefa no comando do Governo do Estado, pedindo sempre as bênçãos de Deus para fazer o melhor para os cearenses”, completou.





A atual governante do estado tinha o apoio do ex-governador Camilo Santana (PT), enquanto Roberto era o favorito de Ciro Gomes (PDT). A vitória do ex-prefeito de Fortaleza fez com que o PDT e o PT rompessem no Ceará.

O Partido dos Trabalhadores bateu o martelo e colocou o deputado estadual licenciado Elmano de Freitas como candidato.

O PDT e o PT formavam uma aliança histórica no Ceará, mas o rompimento estava sendo desenhado desde 2020. Apesar dos esforços de lideranças do estado para manter as duas siglas unidas, a disputa nacional entre Lula e Ciro Gomes acabou refletindo na decisão final.





