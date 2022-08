Reprodução/Instagram Anitta declara apoio a Alessandro Molon

Nesta quarta-feira (3), Anitta anunciou seu apoio à candidatura do deputado Alessandro Molon (PSB) ao Senado pelo Rio de Janeiro. A artista usou seu perfil do Twitter para se manifestar a favor do deputado federal, indo na contramão do desejo do PT fluminense.



A funkeira respondeu uma publicação do parlamentar com bom humor: “Lança logo essa candidatura, homi [sic]”. Na sequência, Molon questionou se ela o apoia para concorrer ao senado. “Pois eu voltei do retiro espiritual achando que já tinha um candidato pra votar… Te esperando”, disse a cantora.

O posicionamento dela ocorre um dia depois do diretório estadual do PT no Rio votar pelo fim da aliança com Marcelo Freixo (PSB), candidato ao governo fluminense. Lideranças não ficaram satisfeitas pelo fato do PSB manter a candidatura de Alessandro , descumprindo um combinado feito pelos dois partidos.

Segundo os petistas, o Partido dos Trabalhadores apoiaria Freixo ao governo e o PSB faria campanha para André Ceciliano (PT) ao Senado. Porém, Molon tem se recusado a deixar a disputa, tendo como justificativa sua segunda colocação nas pesquisas eleitorais, enquanto o presidente da Alerj ocupa a quarta posição. Romário (PL) é quem lidera.

A briga começou em maio, mas muitas negociações ocorreram de lá para cá. Na última semana, o PT do Rio avisou que esperaria mais alguns dias. Caso o deputado seguisse como candidato para ser senador, a sigla iria romper a aliança com o PSB.

Agora não se sabe se o Partido dos Trabalhadores lançará Ceciliano como candidato avulso, não tendo um palanque para governador ou se haverá uma aliança com Rodrigo Neves (PDT).

Além disso, o diretório nacional petista não é favorável ao rompimento com o PSB no Rio. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já avisou que, independente de qualquer coisa, seu candidato ao governo fluminense é Marcelo Freixo.

