O Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, uma das vias mais movimentadas da Zona Norte do Rio de Janeiro , foi palco de uma troca de tiros na madrugada desta quarta-feira. Testemunhas contaram que bandidos fecharam a via para assaltar uma agência da Caixa Econômica Federal e foram surpreendidos por PMs do 6º Batalhão (Andaraí) dando início ao confronto. De acordo com relato de moradores, foi ouvida uma explosão e intenso tiroteio.

Portas e vidros da agência foram destruídos. Os caixas eletrônicos não teriam sido afetados. O local, que fica em frente ao Hospital Pedro Ernesto, foi isolado pelos agentes. O Esquadrão Antibombas fez uma varredura na área para verificar a existência de explosivos na agência. A Polícia Federal foi acionada. Um inquérito será instaurado para apurar o crime e identificar os responsáveis.

A ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram a chegada dos criminosos, que usaram marretas para quebrar o vidro e entrar na agência. O vigilante contou que não foi ferido ou agredido durante a abordagem. Moradores relataram que eram pelo menos dez criminosos, alguns armados com fuzis, que chegaram por volta de 4h da madrugada.

Motoristas que passavam pelo local foram abordados e seus carros foram usados para impedir o trânsito na via e ruas próximas, numa espécie de barreiras para impedir o acesso da polícia. Segundo as testemunhas, os bandidos ficaram muito tempo dentro da agência.

O Centro de Operações Rio (COR), informou que o trânsito chegou a ser fechado por conta da ocorrência policial e o trabalho da perícia, na altura da Rua Felipe Camarão. Às 6h40, uma faixa da esquerda do Boulevard 28 de Setembro foi liberada para o tráfego de veículos.

