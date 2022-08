Reprodução: commons - 08/04/2022 Ciro Nogueira foi vaiado no show do cantor Gusttavo Lima





O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), foi vaiado durante um show do sertanejo Gusttavo Lima, em Picos, no Piauí, no último domingo (31). Em imagens compartilhadas nas redes sociais, ele aparece discursando no palco, depois de ter sido convidado e chamado pelo artista de “orgulho do estado”.

Mesmo diante das vaias e também de vários espectadores gritando “Lula”, Nogueira não arredou e agradeceu ao cantor: “Você é um exemplo a todos aqui no nosso país, vamos em frente, meu irmão. Muito obrigado por tudo, obrigado pelo carinho", disse.

O episódio aconteceu em um estádio do município, que tem cerca de 80 mil habitantes, onde era realizado um evento privado. O cantor Gusttavo Lima chegou a ser contratado por R$ 800 mil pela prefeitura de uma cidade de 8 mil habitantes em Roraima.

No sábado, Ciro Nogueira também foi recebido com vaias e gritos de "Fora Bolsonaro" ao chegar na convenção do PDT no Piauí, em protesto iniciado pela deputado federal Amanda Costa (PDT) na Câmara Municipal de Teresina.





