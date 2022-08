Reprodução O carro foi atingido por 10 tiros

Nesta segunda-feira (1°), o indígena guarani-kaiowá Vitorino Sanches foi baleado em Amanbai (MS). Lideranças indígenas informaram que o carro levou cerca de 10 tiros. A vítima foi levada ao Hospital Regional do município.



O homem estava na entrada da comunidade indígena Tekoha Guapo'y quando foi atingido pelos bandidos. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a unidade hospitalar. A equipe médica revelou que o indígena foi atingido no braço e mão esquerda. Apesar do susto, a vítima está consciente e orientado.

A Polícia Militar foi chamada até o hospital para escutar Vitorino. A perícia esteve no local do crime para iniciar as investigações.

O atentado aconteceu um dia após a eleição extraordinária para que fosse escolhido o capitão da comunidade indígena Amambai. A vítima já concorreu ao cargo de capitão na comunidade há 10 anos, mas não quis participar este ano.

A polícia continuará investigando o caso.

Veja o vídeo:









Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.