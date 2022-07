Antonio Cruz/Agência Brasil Jair Bolsonaro (PL)

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (29) aponta que 73% dos brasileiros acreditam que há corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) . No entanto, ela não é vista com tanta relevância em comparação com temas como saúde, economia, miséria, educação e violência urbana.

No levantamento, 19% disseram que não há corrupção, enquanto 8% não souberam responder.

Na pesquisa anterior, os números indicavam que 70% acreditava em atos corruptos no governo, 23% diziam que não havia corrupção e 7% não sabiam responder.

Segundo o instituto, a percepção de corrupção no governo atual é maior entre jovens (86%) e entre quem reprova a gestão de Bolsonaro (94%). Entre os eleitores do presidente, 49% dizem que não há corrupção, entre os apoiadores da atual gestão, 51% dizem que não há corrupção.

No ranking mundial da corrupção divulgado em janeiro deste ano, o Brasil ocupou a 96ª colocação em2021, entre 180 países analisados no Índice de Percepção da Corrupção (IPC), segundo o levantamento realizado pela Transparência Internacional. Em 2020, estava na 94ª posição. Quanto melhor a posição no ranking, menos o país é considerado corrupto.

Corrupção com menor relevância

Segundo a pesquisa, o tema saúde aparece como a maior preocupação dos brasileiros (20%). Logo após, segue temas como economia (13%), desemprego (10%), fome e miséria (10%) e inflação (9%).

A educação empata com a inflação e também atinge 9% da atenção dos entrevistados, seguida pela violência urbana, com 6%. A corrupção aparece com 3% no levantamento.

A pesquisa ouviu 2.566 eleitores nos dias 27 e 28 de julho em 183 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.